FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 06.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.11.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 06.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

RMR XFRA US7628191006 RICE MIDSTREAM PARTNER.LP 0.241 EUR

VEG XFRA US92763M1053 VIPER ENERGY PARTNERS UTS 0.289 EUR

SUN XFRA US29278N1037 ENERGY TRANSFER PARTNERS 0.485 EUR