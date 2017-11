ESSEN (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Evonik will im Zuge der neuen Unternehmensstrategie seine Ausgaben senken. Die Essener wollen die Kosten in der Verwaltung und dem Vertrieb dauerhaft um 200 Millionen Euro pro Jahr reduzieren, wie sie am Freitag mitteilten. Ab 2021 solle sich dies dann in vollem Umfang auf den Gewinn auswirken. Im Jahr 2018 sollen bereits 50 Millionen Euro ergebniswirksam werden.

"Wir wollen das beste Spezialchemieunternehmen der Welt werden", sagte Konzernchef Christian Kullmann. "Dazu müssen wir auch unsere Kosten mit unserem Anspruch in Einklang bringen."

Im Zuge der Einsparungen können laut einem Sprecher Stellen wegfallen. Allerdings seien betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2021 ausgeschlossen. Damit wurde die bisherige Vereinbarung um ein Jahr verlängert./mis/oca

ISIN DE000EVNK013

AXC0036 2017-11-03/07:30