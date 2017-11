Erste ernsthafte Zweifel an einer Investition kommen meistens erst dann, wenn die Aktie den Rückwärtsgang einlegt. Und das trotz guter Absatzzahlen, trotz guter, neuer Kooperationen trotz guter Geschäftsentwicklung. So gesehen bei Geely. Sicherlich zweifelten viele Anleger zuletzt ihre Entscheidung an, in Geely investiert zu haben. Die Aktie korrigierte von 3,20 Euro bis auf knapp 2,50 Euro. Nur, dass das Papier im Vorfeld bis auf eine kurze Verschnaufpause von 2,00 Euro auf 3,20 Euro nach oben gelaufen ist, wird schnell verdrängt.

Den vollständigen Artikel lesen ...