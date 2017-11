Liebe Leser,

bei vielen Charts zeigt sich derzeit dieses Bild: Nach einer starken Performance in den ersten drei Monaten und frischen Jahreshochs setzte eine schärfere Korrektur ein - und die Frage ist, ob es ein "top out" gab oder ob sich die Kurse fangen und auf neue Jahreshochs steigen. Anders bei der Siltronic Aktie (ehemalige Tochter von Wacker Chemie). Die steigt und steigt und steht aktuell praktisch auf Jahreshoch. Alleine in den vorigen 3 Monaten hat der Titel per saldo rund 47% ... (Peter Niedermeyer)

