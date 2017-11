Nach der jüngsten Rally genehmigten sich die Börsen eine Verschnaufpause. In London stieg der FTSE dagegen um 0,9 Prozent, gestützt vom schwächeren Pfund-Kurs. Unter den Einzelwerten stiegen Credit Suisse um 4,5 Prozent. Händler nannten die Quartalszahlen der Bank "überraschend gut". Als nicht ganz so schlimm wie befürchtet bewerteten Händler die Geschäftszahlen der Swiss Re . Zudem hätten die Konkurrenten wegen der Hurrikanschäden ebenfalls bereits rote Zahlen geschrieben, so dass der Drittquartalsverlust der Schweizer weitgehend schon eingepreist gewesen sei. Die Aktie konnte sich knapp behaupten. Sanofi kamen nach dem Zahlenausweis um 1,2 Prozent zurück. Das Diabetesgeschäft hatte sich zuletzt überraschend schwach...

