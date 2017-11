Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Linz (pta011/03.11.2017/08:30) - Linz, 3. November 2017 - Die S&T AG, Linz, Österreich, (ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, www.snt.at) meldet, dass der Vorstand der Kontron S&T AG die Durchführung eines Aktienrückkaufprogramms für alle Streubesitzaktionäre der nicht börslich notierten Kontron S&T AG beschlossen hat. Das Angebot sieht den Erwerb von bis zu 2.184.589 Aktien zum Preis von Eur 3,11 je Aktie vor und läuft vom 6. November 2017 bis 18. Dezember 2017.



Der Erwerbspreis ist identisch mit dem Preis, der als Barabfindung im Zusammenhang mit der Verschmelzung der Kontron AG auf die S&T Deutschland Holding AG (nunmehr Kontron S&T AG) angeboten wurde. Den Aktionären, die also weder das im Zuge der Verschmelzung zu gewährende Barabfindungsangebot von Eur 3,11gewählt haben oder die nicht den Weg der Sacheinlage in Anspruch genommen haben, wird mit diesem Erwerbsangebot nochmals die Chance geboten, deren inzwischen nicht mehr handelbare Aktien an der Kontron S&T AG für Eur 3,11 zu verkaufen.



Die Kontron S&T-Aktionäre können das Angebot dadurch annehmen, dass sie innerhalb der Annahmefrist schriftlich die Annahme des Angebots gegenüber ihrer Depotbank erklären. Den Kontron S&T-Aktionären wird von ihrer Depotbank ein entsprechendes Informationsschreiben bzw. Rückantwortformular (Annahmeerklärung) für die Annahme dieses Angebots zu Beginn der Annahmefrist zugesandt. Weitere Informationen sowie die Angebotsunterlage können auf der Webseite der Gesellschaft unter www.kontron.de/verschmelzung eingesehen werden.



Über die S&T AG



Der Technologiekonzern S&T AG (www.snt.at, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT) ist mit rund 3.700 Mitarbeitern und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern weltweit niedergelassen. Als Systemhaus ist das an der Deutschen Börse und im TecDAX gelistete Unternehmen einer der führenden Anbieter von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. 2016 ist S&T bei der Kontron AG - einem Weltmarktführer im Bereich Embedded Computer - eingestiegen und zählt nach dieser Transaktion mit einem weiter gewachsenen Portfolio an Eigentechnologie in den Bereichen Appliances, Cloud Security, Software und Smart Energy zu den international führenden Anbietern von Industrie-4.0- bzw. Internet-of-Things-Technologie.



(Ende)



