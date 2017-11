Die CeoTronics AG (ISIN: DE0005407407) lädt ihre Aktionäre zur Hauptversammlung am Freitag nach Rödermark. Der Konzern will eine Dividende in Höhe von 0,05 Euro pro Aktie ausschütten. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 2,62 Euro ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 1,91 Prozent. Es ergibt sich daraus eine Ausschüttungsquote von 83,9 Prozent, bezogen auf den ausschüttungsfähigen Bilanzgewinn. CeoTronics will damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...