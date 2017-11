NVIDIA (WKN:918422) wird voraussichtlich am Donnerstag, den 9. November, nach Börsenschluss seine Ergebnisse für das dritte Quartal bekanntgeben. Angesichts der neuen Höchststände ist der Optimismus der Anleger groß, was bedeutet, dass NVIDIA in wichtigen Märkten wie Gaming und Rechenzentren ein starkes Wachstum erzielen muss, um seine Dynamik aufrechtzuerhalten.



Hier ist alles, was man als Investor dazu wissen muss.

Die wichtigsten Zahlen

Auf GAAP-Basis (unbereinigt) erwartet das Management einen Umsatzanstieg von ca. 17 % gegenüber dem Vorjahr auf 2,35 Milliarden US-Dollar. Die Bruttomarge soll mit 58,6 % gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgehen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die operativen Ausgaben im Vergleich zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...