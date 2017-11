Unternehmensanleihen weekly: Kreditspreads laufen enger und enger

Eine Woche nach der EZB-Zinssitzung und der Verkündung eines soften Ausstiegs aus QE haben sich die Kreditspreads im Investmentgrade nochmals eingeengt. Der iBoxx Corporates notiert mit gegenwärtig 34,3 Basispunkten noch unter dem rekordverdächtig tiefen Wert aus der vergangenen Woche (Vorwoche: 39,0 bp). Ohne die Unternehmen aus der Finanzbranche durchbricht der Index sogar die Marke von 30 Basispunkten nach unten (Stand 31.10.2017). Bemerkenswert ist auch das Spreadniveau für AAA Unternehmensanleihen: minus 7,5 Basispunkte.

Die Party auf den Corporate-Bond-Märkten hat in der letzten Woche regelrecht neue Fahrt aufgenommen. Das aktuelle Spreadniveau wurde letztmalig im Sommer 2007 erreicht. Passend dazu notieren die Ausfallwahrscheinlichkeiten im europäischen CDS-Markt ebenfalls auf rekordniedrigen Niveaus. Der iTraxx EUR Investment-Grade 5-Jahres CDS kratzt mit 49,7 Basispunkten an seinem All-Time-Low aus dem Jahr 2015. Im europäischen High-Yield-Markt sind Ausfallversicherungen gemessen am iTraxx EUR Xover 5-Jahres CDS mit 223,7 Basispunkten günstig wie nie zuvor. Zum All-Time-Low von 20,7 Basispunkten vom März 2007 fehlt unserer iBoxx-Corporates-Benchmark zwar noch ein gutes Stück, jedoch dürfte mit der jetzigen Spreadentwicklung der Höhepunkt erreicht sein.

Diese niedrigen Spreads spiegeln zum Teil auch die verhaltene Emissionsaktivität der letzten drei Monate wider. Nur rund 47,0 Mrd. Euro Neuplatzierungen wurden europaweit außerhalb der Sektoren Financials und Government an den Markt gebracht (selber Zeitraum in 2016: 66,0 Mrd. Euro). Dies ist spürbar weniger als in den Sommermonaten Mai bis Juli, wo die Emissionsvolumina 77,4 Mrd. Euro betrug. Die rückläufige Spreadentwicklung ist insoweit auch Ausdruck einer relativen Angebotsverknappung. Für den November sind bereits 17,7 Mrd. Euro an frischen Emissionen in den Büchern, was den iBoxx-Spreads zumindest etwas mehr Luft zum Atmen geben sollte.

Die anhaltend emittentenfreundlichen Bedingungen zur Platzierung von Fremdkapital (siehe u.a. das Bank Lending Survey der EZB von letzter Woche) sollten insoweit leicht zunehmende Emissionsaktivitäten in den nächsten Monaten nach sich ziehen. Eine leichte Ausweitung der Kreditspreads ist zu erwarten.

Hier können Sie das "Wochenbarometer" mit aktuellen News zu den Kapitalmärkten und weitere Research-Publikationen herunterladen.