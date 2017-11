Während die Evotec-Aktie noch am 04. Oktober ein neues 10-Jahres-Hoch bei 22,4 Euro markierte, ging es wenige Tage darauf um bis auf 16,3 Euro in den Keller. Gestern konnte das Papier um satte 11,3% zulegen und war damit klarer Gewinner im TecDax und auch seit Jahresauftakt 2017 können sich Evotec-Aktionäre noch über einen kräftigen Kursgewinn in Höhe von 147% freuen - in...

Den vollständigen Artikel lesen ...