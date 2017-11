Bad Marienberg - Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN DE000A0KFKB3/ WKN A0KFKB) setzt ihre positive Geschäftsentwicklung der vergangenen Jahre fort, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Unternehmen bekräftigt die Jahresprognose mit einem EBIT von etwa 34 Millionen Euro für das Gesamtjahr. Unter Vorbehalt der weiteren Entwicklung im Geschäftsjahr 2017 soll der Hauptversammlung eine Dividende in mindestens der Höhe des Vorjahres vorgeschlagen werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...