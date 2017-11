Der deutsche Bundespräsident besucht als erstes deutsches Staatsoberhaupt seit Johannes Rau Australien und Neuseeland. In Perth wird er von Premierminister Turnbull empfangen, anschließend geht es weiter nach Sydney.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Freitag zu einem Staatsbesuch in Australien eingetroffen. In der Millionenstadt Perth an der Westküste - eine der am isoliertesten gelegenen Großstädte der Welt - steht ein Treffen mit dem konservativen Premierminister ...

