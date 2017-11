Original-Research: CENIT AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu CENIT AG Unternehmen: CENIT AG ISIN: DE0005407100 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 23,20 Euro Kursziel auf Sicht von: Ende GJ 2018 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker Anorganische Effekte beeinflussen Umsatzentwicklung, Prognosen und Kursziel bestätigt, Rating auf KAUFEN angehoben Insbesondere die Umsatzentwicklung der CENIT AG war im dritten Quartal 2017 von der erstmaligen Konsolidierung der im Juli 2017 erworbenen KEONYS S.A.S geprägt. Durch den anorganischen Umsatzbeitrag in Höhe von 14,72 Mio. EUR kletterten die Gesamtumsätze der CENIT AG im dritten Quartal um 48,6 % auf 42,94 Mio. EUR (VJ: 28,90 Mio. EUR). Damit kletterten die Umsätze in den ersten drei Quartalen um 13,2 % auf einen neuen Rekordwert von 102,22 Mio. EUR (VJ: 90,32 Mio. EUR), nachdem noch in den Vorjahren eine vergleichsweise konstante Umsatzentwicklung aufgezeigt wurde. Da die KENOYS-Gruppe ein in den Bereichen Product Lifecycle Management (PLM) sowie 3D-Design auf Basis der Softwareprodukte von Dassault Systèmes tätiges Unternehmen ist, entfällt das größte Umsatzwachstum auf das deutlich größere CENIT-Segment PLM. Hier legten die Umsätze um 19,9 % auf 90,32 Mio. EUR (VJ: 75,30 Mio. EUR) zu, was in etwa dem hinzugekommenen KEONYS-Umsätzen entspricht. Analog dazu lagen die Umsätze des deutlich kleineren EIM-Segments (Enterprise Information Management) mit 11,90 Mio. EUR (VJ: 15,02 Mio. EUR) um -20,8 % unterhalb des Vorjahreswertes. Dieser Rückgang ist wie auch schon in den Vorperioden auf eine selektivere Auswahl an margenstarken Projekten zurückzuführen, was zwar zu einem Rückgang der Umsätze, jedoch zu einem Ergebnisanstieg geführt hatte. Infolge der damit margenstärkeren Projekte kletterte das Segments-EBIT im EIM-Segment in den ersten drei Quartalen 2017 deutlich um 32,2 % auf 0,98 Mio. EUR (VJ: 0,74 Mio. EUR). Das EBIT des von anorganischen Effekten geprägten PLM-Segments lag im Gegensatz hierzu mit 5,95 Mio. EUR (VJ: 6,77 Mio. EUR) um -12,1 % unterhalb des Vorjahreswertes. Insgesamt weist die CENIT AG damit ein rückläufiges EBIT auf 6,93 Mio. EUR (VJ: 7,52 Mio. EUR) auf. Hier sind insbesondere die Integrationsaufwendungen der neu erworbenen KEONYS sowie ein höherer Anteil an margenschwächeren Umsätzen mit Fremdsoftware zu erwähnen. Im Rahmen unserer letzten Researchstudie (siehe Researchstudie vom 02.08.2017) hatten wir eine Prognoseanpassung unter Berücksichtigung der KEONYS-Akquisition vorgenommen. Diese orientieren sich an die zum Halbjahr 2017 aktualisierte und nun nochmals bestätigte Unternehmensguidance, wonach ein Umsatzwachstum in Höhe von 25 % sowie ein etwa gleichbleibendes EBIT in Aussicht gestellt werden. Erst ab dem kommenden Geschäftsjahr 2018 unterstellen wir, aufgrund des erstmalig ganzjährigen Einbezugs der KEONYS- Umsätze, einen anorganischen Wachstumsbeitrag in Höhe von 57,5 Mio. EUR, was zu einem weiteren signifikanten Umsatzsprung führen sollte. Nachdem das laufende Geschäftsjahr noch von Integrationsaufwendungen geprägt sein wird, sollte das EBIT im kommenden Geschäftsjahr wieder sichtbar ansteigen. KEONYS ist von der Rentabilität her noch nicht auf dem CENIT-Niveau, soll aber in den kommenden Geschäftsjahren an das von der CENIT AG ausgegebene Rentabilitätsziel einer EBIT-Marge in Höhe von 10,0 % herangeführt werden. Dies wird zunächst einen EBIT-Margenrückgang zur Folge haben, ehe aufgrund der komplementären Produkt- und Kundenpalette erhebliche Synergiepotenziale gehoben werden können. Angesichts der unveränderten Prognosen lassen wir auch unser DCF-Modell unverändert und damit bestätigen wir unser Kursziel in Höhe von 23,20 EUR. Die CENIT-Aktie hat gegenüber unserer letzten Researchstudie um 8,3 % nachgegeben und nun ergibt sich gegenüber unserem Kursziel ein Kurspotenzial in Höhe von 14,2 %. Damit heben wir Rating von zuvor HALTEN auf KAUFEN an. Erwähnenswert ist hier zudem die hohe Dividendenrendite, welche beim aktuellen Aktienkurs einem hohen Wert von rund 5,0 % entspricht. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15821.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b Abs. 1 WpHG und FinAnV Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++

