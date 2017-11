3D Systems (WKN:888346) enttäuschte mit seinem dritten Quartalsbericht 2017, der nach Handelsschluss am Dienstag veröffentlicht wurde. Das diversifizierte 3D-Druck-Unternehmen erlebte einen Umsatzrückgang um 2,2 %, und der Verlust je Aktie wurde gegenüber dem Vorjahr noch größer. Um einmalige Faktoren bereinigt, sank der Gewinn je Aktie ins Negative. Im Vorjahresquartal stand hier noch eine positive Zahl.



Der Gewinn wurde aufgrund von Abschreibungen in Höhe von 12,9 Millionen US-Dollar, Managementproblemen in den Regionen Asien-Pazifik und Amerika und Preisdruck in verschiedenen Sparten, besonders Metall und On-Demand-Fertigung, negativ beeinflusst.



Die Aktien von 3D Systems fielen daraufhin um 15,4 % im nachbörslichen Handel. Es ist also wahrscheinlich, dass ...

