Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Peheim (pta013/03.11.2017/10:15) - S&O AGRAR AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Hauptsitz Funkenburgstraße 15, 04105 Leipzig, mit der ISIN DE0005236202, WKN: 523620, Symbol: BUF.



Mitteilung:



1) Peter Brake zeigt an, dass nunmehr die Meldeschwelle in Höhe von 25% an Stimmrechten der S&O AGRAR AG überschritten wurde. Als Aktionärsvertreter der S&O AGRAR AG vertritt Peter Brake nunmehr Stimmrechte in Höhe von über 25% vom Stammkapital 3.780.000 aus Aktien der börsennotierten S&O AGRAR AG mit der ISIN DE0005236202.



2) Zur Veröffentlichung "Mitteilung an Aktionäre der S&O AGRAR AG - Rückabwicklung gefordert" vom 27.10.2017 https://adhoc.pressetext.com/news/20171027012 wird nun vorerst die Frist zur Kontaktherstellung von Aktionären der S&O AGRAR AG zu Peter Brake auf den 30.11.2017, 12:00 Uhr festgesetzt.



Der Ablauf der Kontaktherstellung erfolgt vorab an Peter Brake per



E-Mail: Peter.Brake@info-fuer-soagrar-aktionaere.de oder Fax: +49 4479 939436.



Für die Kontaktherstellung wird als Nachweis der aktuelle Depotauszug über den Aktienbestand von S&O AGRAR AG benötigt.



Hinweis: Die Internetseite https://www.info-fuer-soagrar-aktionaere.de dient ausschließlich zur Kontaktherstellung zu Aktionären der S&O AGRAR AG und stellt keine Aufforderung zum Handel, Kauf/Verkauf mit Aktien der S&O AGRAR AG dar.



(Ende)



Aussender: Peter Brake Adresse: Adlerstraße 3, 49696 Peheim Land: Deutschland Ansprechpartner: Peter Brake Tel.: +49 4479 939434 E-Mail: Peter.Brake@info-fuer-soagrar-aktionaere.de Website: www.info-fuer-soagrar-aktionaere.de



ISIN(s): - (Aktie) Börsen: -



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1509700500073



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresNovember 03, 2017 05:15 ET (09:15 GMT)