Wiesbaden (ots) - Große Ehre für die Agentur STERN: Die Spezialisten für Immobilienmarketing wurden jetzt bei einer feierlichen Gala im Royal Lancaster Hotel in London mit dem European Property Award ausgezeichnet. Damit wurde die Vermarktungsarbeit für das spektakuläre Wohnhochhaus Grand Tower in Frankfurt am Main prämiert. STERN hat sowohl den Namen, als auch die Marketingkonzeption sowie alle Vermarktungsunterlagen für das Gebäude konzipiert und umgesetzt.



Es gibt viele Awards und Designpreise. Dass einer Agentur aus Wiesbaden jedoch bei einer Award-Show in London ein internationaler Immobilienmarketingpreis verliehen wird, ist doch eher selten. Der Full-Service-Agentur STERN wurde diese Ehre jetzt zuteil. Ausgezeichnet wurde die Marketingkampagne für den Grand Tower, den nach Fertigstellung in 2019 höchsten Wohnturm in Deutschland. Mit der 5-Sterne- Höchstwertung wurde die Agentur zum Landessieger Deutschland erklärt und hat sich darüber hinaus für das weltweite Finale des Awards im Dezember 2017 qualifiziert. Preisträger sind außer STERN der Projektentwickler gsp Städtebau und die Immobilienvermittler Zabel Property (part of the JLL Group) aus Berlin, die gemeinsam mit der Agentur ein starkes Vermarktungsteam bilden. STERN zeichnete für die Entwicklung aller Marketingtools verantwortlich - von der Website bis zum Imagebuch. Geschäftsführer Martin Jung: "Das ist ein toller Erfolg für unser Real-Estate-Team. Wir bedanken uns beim Auftraggeber gsp Städtebau und bei Zabel Property für die tolle Zusammenarbeit und die Chance, zum Erfolg eines derart wegweisenden Projekts beitragen dürfen zu können, das nicht nur national neue Maßstäbe setzt, sondern voll im internationalen Fokus steht." Zusätzlich zum Marketing-Award empfing der Grand Tower auch jeweils einen Preis in den Kategorien Projektentwicklung (gsp Städtebau) und Architektur (Magnus Kaminiarz & Cie. Architektur).



Drei weitere begehrte Designpreise: Iconic Award, if Design Award und German Design Award



Zuvor war das Grand Tower Imagebook bereits mit drei renommierten Design-Awards ausgezeichnet worden - dem Iconic Award 2017, dem if Design Award 2017 und dem German Design Award 2018. Besonders erfreulich war die Auszeichnung mit dem German Design Award. Denn für diesen Preis kann man sich nicht bewerben, sondern muss vom Rat für Formgebung nominiert werden. Eine hochkarätig besetzte, internationale Designer-Jury hat schließlich das Grand Tower Imagebuch mit dem begehrten Preis ausgezeichnet. Die Preisverleihung für den German Design Award 2018 findet im Februar 2018 in Frankfurt am Main statt.



Pioniere im Immobilienmarketing



STERN ist schon seit über 20 Jahren in der Immobilienvermarktung tätig und hat die hochgradige Professionalisierung im Real-Estate-Marketing maßgeblich mitgestaltet sowie zahlreiche Trends der Branche (wie das Objektbranding oder den Einsatz von Vermarktungsfilmen) entscheidend geprägt. Neben der Vermarktung von Gewerbe- und Wohnprojekten ist die Agentur auch deutschlandweit als Spezialist für Standortmarketing bekannt und steuert mehrere Eigentümerinitiativen, zum Beispiel die Standortinitiativen im Frankfurter Mertonviertel und in Stuttgart-Weilimdorf.



Kurzprofil Stern GmbH - Agentur für Kommunikation



Die Stern GmbH wurde 1972 in Wiesbaden gegründet. Das Team um die Geschäftsführer Ferdinand Stern, Florian Hirt und Martin Jung besteht aus 35 Mitarbeitern, der Schwerpunkt der Agentur liegt auf integrierter Kommunikation, die Elemente aus den Disziplinen PR, Design, Marketing, Events und Social Media bzw. Digital Services miteinander verknüpft. Stern entwickelt Strategien und Konzeptionen für Auftraggeber diverser Branchen - von internationalen Lifestyle-Brands und Konsumgüterherstellern über Finanzdienstleister und Automobilkonzernen bis hin zu Charity-Organisationen. Zu den aktuellen Kunden der Agentur zählen unter anderem ARDELL, Braun, Boehringer Ingelheim, CA Immo, CBRE, Clariant, De'Longhi, GEG, gsp Städtebau, Kenwood, MOMENI, PANDION, SodaStream, SIGMA und TRACOE medical. Die agentureigenen Pressedienste Public Star® und Deutscher Pressestern® zählen zu den wichtigsten Publishern für Industrie, Wirtschaft und Handel.



