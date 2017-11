Liebe Leser,

Aixtron konnte an Allerheiligen einen Gewinn von annähernd 4 % für sich verbuchen und diesen positiven Eindruck auch am Donnerstag mit einem Kursplus von mehr als 2 % bestätigen. Nach dem Erreichen eines neuen 5-Jahres-Hochs bei 13,86 Euro am 1. November konnte dieses am Donnerstag weiter verbessert werden, die neue Bestmarke steht nun bei 14,20 Euro. Aus charttechnischer Sicht hat Aixtron nun Luft und Potenzial bis mindestens 20 Euro. Dagegen scheint das 10-Jahres-Hoch bei ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...