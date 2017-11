Wien - Anleger können ab sofort die beliebte Goldmünze Krügerrand an der Börse Stuttgart erwerben und damit handeln, so die Experten von "FONDS professionell".Möglich mache das die "Krügerrand (1oz)-Gold-Anleihe", die die BayernLB zusammen mit der G.V.L.E. (Gesellschaft zur Verbriefung von Lieferansprüchen auf Edelmetalle) aufgelegt habe. Das Produkt verbinde "die Handelbarkeit einer börslichen Anleihe mit dem Investment in konkrete physische Krügerrand-Goldmünzen", wie es in einer Pressemitteilung heiße. Denn jede Anleihe sei mit einer Krügerrand-Goldmünze mit einem Feingehalt von mindestens 916,66/1.000 und einem Gewicht von einer Unze (31,9 Gramm) hinterlegt. Diese würden auf Verlangen auch ausgeliefert.

