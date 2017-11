In einer vom Feiertag (in Süddeutschland sogar von zwei Feiertagen) geprägten Kalenderwoche 44 (KW44) zwischen dem 30. Oktober und 03. November 2017 passiert am KMU-Anleihen-Markt nicht allzu viel. Die Ratingagentur Creditreform bestätigt das Unternehmensrating der Homann Holzwerkstoffe GmbH mit "B+" (stabiler Ausblick). Maßgeblich für die Ratingeinschätzung seien laut Analysten eine im Rahmen der Erwartungen liegende, positive Geschäftsentwicklung sowie die gesicherte Refinanzierung der im Dezember 2017 fälligen Anleihe (u.a. mit Mitteln aus der neuen Anleihe 2017/22). Eine hohe Verschuldung sowie die unterdurchschnittlich ausgeprägten Finanzkennzahlen begrenzen das Rating nach Meinung der Analysten allerdings.

Anleihen-Rückzahlung - gleich zwei Unternehmen haben in dieser Woche ihre Unternehmensanleihen zurückgezahlt. Die Alfmeier Präzision SE hat dabei ihre Anleihe 2013/18 (A1X3MA) vorzeitig zu einem Rückzahlungspreis von 101,50% des Nennwertes (d.h 1.015 Euro je Schuldverschreibung) getilgt und verabschiedet sich damit vorerst nach überzeugender Performance vom KMU-Anleihen-Markt. Die Alfmeier-Anleihe wurde jährlich mit 7,50 Prozent verzinst und hatte ein Gesamtvolumen von 30 Millionen Euro. Auch die EYEMAXX Real Estate AG hat ihre bis einschließlich 31. Oktober 2017 laufende Unternehmensanleihe 2012/17 (A1MLWH) planmäßig zurückgezahlt. Die im Open Market der Börse Frankfurt gelistete Anleihe war mit einem jährlichen Kupon von 7,75 Prozent ausgestattet und hatte zuletzt ein ausstehendes Volumen von 11,624 Millionen Euro. Der österreichische Immobilienentwickler bleibt den Investoren aber mit noch fünf weiteren Anleihen am Kapitalmarkt erhalten.

Das seit dem 15. August 2017 beim Amtsgericht Berlin Charlottenburg anhängige Insolvenzantragsverfahren über das Vermögen der Air Berlin PLC wurde am 1. November 2017 eröffnet. Der bisherige vorläufige Sachwalter Rechtsanwalt Prof. Dr. Lucas Flöther von Flöther & Wissing Insolvenzverwaltung wurde zum Sachwalter im eröffneten Verfahren bestimmt. Eine insolvenzrechtliche Gläubigerversammlung soll am 25. Januar 2018 in Berlin stattfinden. Am 22. November 2017 soll zudem in Berlin die Wahl eines gemeinsamen Vertreters der Anleihegläubiger stattfinden. Auch die Anleihegläubiger der Golden Gate GmbH i.I. sollen ...

