Die Investmentbank Equinet hat Adidas vor Zahlen auf "Accumulate" mit einem Kursziel von 211 Euro belassen. In Westeuropa dürfte sich das Wachstum im dritten Quartal, verglichen mit dem zweiten, etwas abgeschwächt haben, schrieb Analyst Mark Josefson in einer Studie vom Freitag. Umso besser laufe es in China und Nordamerika. Der Druck seitens der Währungen habe im abgelaufenen Jahresviertel zwar zugenommen, dennoch sollte der Sportartikelhersteller seine Jahresprognose bestätigen./she/ck Datum der Analyse: 03.11.2017

