Liebe Leser,

Hypoport konnte in diesen Tagen wieder mächtig aufsatteln. Seit Beginn dieser Woche ging es um gut 10 % in die Höhe. Unter charttechnischen Analysten gilt dieses Comeback als spektakulär. Grundlage dafür sind die jüngst veröffentlichten Zahlen, nach denen Hypoport den "Wachstumskurs" in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres bestätigen konnte. Dementsprechend hat sich auch die Stimmung deutlich verbessert. Zuvor hatten Charttechniker noch die Sorge geäußert, dass der ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...