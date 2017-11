Liebe Leser,

JinkoSolar musste zuletzt wieder etwas abgeben. Dennoch befindet sich die Aktie in einem aus charttechnischer Sicht kurzfristigen Aufwärtsmarsch, sodass zu vermuten ist, dass es sich lediglich um Gewinnmitnahmen handelt . Immerhin gewann JinkoSolar innerhalb von einer Woche mehr als 12 % an Wert. In den vergangenen zwei Wochen ging es sogar um über 15 % nach oben. Damit summiert sich das Halbjahresergebnis inzwischen auf +53 %, seit dem 1. Januar wurden sogar 61 % aufgesattelt.

Jetzt ... (Frank Holbaum)

