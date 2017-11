Erfurt (ots) - Der Kinderkanal von ARD und ZDF bietet zum TV-Programm des diesjährigen Themenschwerpunkts "Respekt für meine Rechte! - Gemeinsam leben" wieder umfassendes Begleitmaterial für Eltern und Pädagogen an. Es ist ab sofort auf erwachsene.kika.de verfügbar. Ausgestrahlt wird der KiKA-Themenschwerpunkt "Respekt für meine Rechte! - Gemeinsam leben" vom 6. bis 26. November und rahmt den "Internationalen Tag für Toleranz" am 16. November 2017.



Deutschland steht vor der Herausforderung, offen zu sein für Veränderungen durch die zunehmende kulturelle Vielfalt. Um darüber ins Gespräch zu kommen, wie grundlegende demokratische Prinzipien und Werte wie Offenheit, Toleranz und Gleichberechtigung bewahrt werden können, widmet sich KiKA in seinem diesjährigen Themenschwerpunkt. Programmangebote von ARD, ZDF und KiKA möchten gegenseitiges Verständnis und Hoffnung auf ein gutes Miteinander wecken, ohne dabei Konflikte und Probleme auszublenden.



Zusatzmaterial für Zuhause und in der Schule



Der öffentlich-rechtliche Sender strebt eine enge Zusammenarbeit mit Eltern und Schulen an und stellt zum Programm medienpädagogisches Begleitmaterial kostenlos zur Verfügung. Die Sendungen können zuhause oder im Unterricht eingesetzt werden. Zu ausgewählten Beiträgen hat KiKA Arbeitsblätter entwickelt. Auf erwachsene.kika.de finden Eltern und Pädagogen ab sofort Ideen und Anregungen, um die in den Sendungen angesprochenen Themen wie Herkunft, Integration und Toleranz inhaltlich zu vertiefen.



Das Begleitmaterial im Überblick:



"Stadt, Land, Bus" aus der Reihe "Der Goldene Tabaluga" (ZDF): Fünf Jugendliche unterschiedlicher Herkunft reisen in einem Wohnmobil quer durch Deutschland und erkunden, was eigentlich "typisch deutsch" ist. Mit dem KiKA-Begleitmaterial gehen die Schülerinnen und Schüler auf Entdeckungsreise in ihrer Klasse und finden heraus, was typisch für sie ist und was das "Wir" ausmacht.



Im Medienmagazin "Timster" (KiKA) blickt Tim in die Wohnzimmer von Familien verschiedenster Herkunft und findet heraus, was Kinder mit türkischen, arabischen oder russischen Wurzeln am liebsten schauen. Schülerinnen und Schüler recherchieren Medien und Stars aus dem Ausland, die sie selbst kennen.



"ERDE AN ZUKUNFT" (KiKA) sucht nach einer Sprache für alle. Denn gemeinsames Leben setzt vor allem Verstehen voraus. Das Begleitmaterial von KiKA fordert die Schülerinnen und Schüler zu einem Simulationsspiel heraus - mit dem Ziel zu erkunden, welche Rolle Sprache spielt, wenn verschiedene Kulturen aufeinander prallen.



Die Doku-Reihe "Und jetzt sind wir hier" (SWR) begleitet Anwar und seine Familie, die vor vier Jahren vor dem Krieg aus Syrien geflohen sind, drei Jahre in der Türkei in einem Flüchtlingslager gelebt haben und schließlich in Deutschland angekommen sind. Mit dem bereitgestellten Material machen die Schülerinnen und Schüler ein Gedankenspiel: Wie wäre es, selbst morgens in einer vollkommen anderen Umgebung aufzuwachen, in der sich alles fremd anfühlt.



In der "stark!"-Dokumentation "Ibrahim und Jeremia - Brüder aus zwei Welten" (ZDF) geht es um das Leben des syrischen Jungen Ibrahim in einer Pflegefamilie in Deutschland. Mit den KiKA-Arbeitsblättern sollen sich die Schülerinnen und Schüler überlegen, was sie Kindern, die neu nach Deutschland gekommen sind, aus ihrer Heimat zeigen wollen.



Bei "Weltreise Deutschland" (WDR) machen sich vier Moderatoren auf Weltreise, ohne dabei Deutschland zu verlassen. Mit dem Begleitmaterial finden Schülerinnen und Schüler Besonderheiten und Fakten anderer Länder oder Kulturen heraus, die vielleicht an ihrer Schule vertreten sind.



"PUR+" (ZDF) beschäftigt sich in einer Ausgabe mit der Entstehung von Vorurteilen. Mit dem Material sollen die Schülerinnen und Schüler herausfinden, welche der beiden Geschichten stimmt, die sich ein Mitschüler oder eine Mitschülerin als "typisch" über sich selbst ausgedacht hat.



"Schau in meine Welt" (KiKA): Die zwölfjährige Vanessa engagiert sich gegen Rassismus. Sie weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, gegen Diskriminierung und für Gleichberechtigung zu kämpfen. Das KiKA-Begleitmaterial fordert die Schülerinnen und Schüler dazu auf, sich zu überlegen, was beispielsweise mit dem Begriff "Toleranz" gemeint ist und wie man sich konkret dafür engagieren könnte.



In der Sendung "KUMMERKASTEN" (KiKA) wird das Thema Liebe und Freundschaft genauer betrachtet. Mit dem Arbeitsblatt sollen Schülerinnen und Schüler überlegen, welche Fragen zwischen Freunden oder in der Partnerschaft im Kontext kultureller Konflikte aufkommen könnten und welche Tipps sie geben würden.



Für Journalisten ist das gesamte Begleitmaterial im Vorfeld der TV-Ausstrahlungen kika-presse.de einzusehen. Dort sind auch zusätzliche Informationen, Ansichtsmaterial, Bilder und Texte zum KiKA-Themenschwerpunkt zu finden. Der Kinderkanal von ARD und ZDF zeigt den Themenschwerpunkt "Respekt für meine Rechte! - Gemeinsam leben" vom 6. bis 26. November 2017.



