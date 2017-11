Siemens plant einen umfangreichen Stellenabbau im Kraftwerksgeschäft. Auch ganze Fabriken - unter anderem in Ostdeutschland - stehen zur Disposition. Der Konzern will sich bis Mitte November detailliert zu den Plänen äußern.

Siemens will bis Mitte November Klarheit über seine Kürzungspläne im Kraftwerksgeschäft schaffen. Wir haben uns Mitte November vorgenommen, und das werden wir wohl auch einhalten können", sagte die Personalchefin des Münchner Industriekonzerns, Janina Kugel, der Nachrichtenagentur dpa am Freitag. "Es stehen massive Veränderungen bevor." Sobald es einen Plan gebe, werde er im Wirtschaftsausschuss auch mit den Arbeitnehmervertretern besprochen. Insidern zufolge geht es um mehrere tausend Stellen in der Kraftwerks-Sparte und im Geschäft mit Antrieben. Auch ganze Fabriken - unter anderem in Ostdeutschland - stehen zur Disposition. Siemens hat sich ...

