SAN DIEGO (dpa-AFX) - In den USA könnte laut einem Medienbericht die bislang größte Übernahme in der Branche der Chiphersteller anstehen. Der kalifornische Chip-Riese Broadcom prüfe die Übernahme des Rivalen Qualcomm , berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitagabend mit Bezug auf mit der Sache vertraute Personen. Broadcom stimme sich mit Beratern über einen möglichen Deal ab. Beide Unternehmen haben laut dem Bericht auf Anfrage kurzfristig zu der Sache keine Stellung genommen.

Nach Veröffentlichung der Meldung stieg der Kurs von Qualcomm um rund 15 Prozent. Broadcom legten um zwei Prozent zu.

Qualcomm hat derzeit einen Börsenwert von 92 Milliarden US-Dollar, während Broadcom mit 107 Milliarden Dollar bewertet wird. Qualcomm arbeitet derzeit selbst an einer milliardenschweren Übernahme und will den kleineren niederländischen Konkurrenten NXP für 47 Milliarden US-Dollar schlucken./tos/he

ISIN US7475251036 NL0009538784 SG9999014823

AXC0203 2017-11-03/19:19