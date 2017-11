Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Wolford +1,88% auf 15,995, davor 5 Tage im Minus (-4,18% Verlust von 16,39 auf 15,7), Verbund -0,14% auf 21,745, davor 4 Tage im Plus (8,88% Zuwachs von 20 auf 21,77), Warimpex -0,4% auf 1,48, davor 3 Tage im Plus (3,19% Zuwachs von 1,44 auf 1,49), Polytec -1,74% auf 21,99, davor 3 Tage im Plus (6,57% Zuwachs von 21 auf 22,38), Lenzing -3,74% auf 117,1, davor 3 Tage im Plus (8,28% Zuwachs von 112,35 auf 121,65). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Gurktaler AG VZ 6,2 (MA100: 6,25, xD, davor 44 Tage über dem MA100). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:C-Quadrat Investment AG 51,95 (MA200: 52,23, xD, davor 1416 Tage über dem MA200). ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Immofinanz (2 Plätze...

