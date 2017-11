Angela Merkel hat in Wittenberg zum fünfhundertsten Reformationstag eine scheinbar harmlose Rede gehalten. Ich habe sie - man gönnt sich ja sonst nichts - nachgelesen. Jetzt weiß ich noch immer nicht, woran die Pfarrerstochter glaubt, falls sie an etwas anderes glaubt als an sich selbst, denn es ist nicht ganz klar, ob ihr permanentes "wir" den pluralis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...