Liebe Leser,

am 14. November wird Infineon die Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal vorlegen. Dem Kursverhalten der letzten Wochen nach zu urteilen, gehen Investoren und Anleger davon aus, dass die Prognosen des Unternehmens voll getroffen werden. Der Kurs hat seit Juli eine Aufwertung von 36 % erfahren. Charttechnisch ist er damit aus dem aufwärts gerichteten Trendkanal in der vergangenen Woche ausgebrochen und hat auf Wochenschlusskursbasis darüber geschlossen. In dieser Woche ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...