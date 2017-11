Lieber Leser,

kürzlich, ausgerechnet an einem Feiertag in Deutschland, hat die weltgrößte Terminbörse Chicago Mercantile Exchange (CME) angekündigt bis Jahresende den Handel mit Bitcoin Futures aufzunehmen. In der Folge schoss der Kurs des Bitcoin - mal wieder - durch die Decke. Schauen wir uns mal an, ob dies gerechtfertigt ist?

Prinzipiell gilt nun: The sky is the limit!

Obwohl der Kurs des Bitcoins sehr positiv auf diese Meldung reagierte, scheint mir, dass die Marktteilnehmer ... (Sascha Huber)

