von Julia Pfanner, €uro am Sonntag Beide Konzerne sollen in der Linde plc mit Sitz in Dublin aufgehen. Ein rechtlicher Sitz im Ausland galt bis vor Kurzem noch als Hindernis für eine DAX-Notiz. Nach einer neuen Regel, die es seit der geplanten Fusion der Deutschen Börse mit der London Stock Exchange gibt, sei der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...