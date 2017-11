04.11.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Wiener Börse: Der ATX konnte in dieser Woche in einem positiven Marktumfeld um 2,4% zulegen und damit etwas mehr als Stoxx50 (+1,4%) und DAX (+2,3%). International waren vor allem Ölwerte gesucht, der Preis für Rohöl stieg in dieser Woche auf über USD 60/Fass und zog damit auch die OMV mit nach oben (+6,3%). Ebenfalls gefragt war der Auto-Sektor, wovon auch die Polytec (+6,6%) profitierte. Der Gewinner der Woche hieß allerdings Verbund , der um 8,9% auf EUR 21,8 stieg, das ist der höchste Kurs...

