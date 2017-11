Liebe Leser,

Infineon konnte am Freitag wieder zulegen, nachdem es am Donnerstag leicht nach unten gegangen war. Dies ist aus Sicht der charttechnischen Analyse aber normal und kein Grund zur Sorge, da der Wert zuvor rasant nach oben geklettert ist. Die Charttechniker erkennen in dem steilen Kursanstieg seit Anfang September einen starken Aufwärtstrend, bei dem es durchaus zu Rücksetzern kommen kann. Nach unten hin dürfte die Aktie gut abgesichert sein, da im laufenden Aufwärtstrend bei ... (Frank Holbaum)

