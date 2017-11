Die seit Monaten verhandelte Fusion zwischen der Telekom-Tochter T-Mobile US und dem Wettbewerber Sprint ist vom Tisch. Offenbar konnten sie sich nicht darauf einigen, wer wie viel Macht bekommt.

Nun ist es also tatsächlich vorbei. Nach monatelangen Verhandlungen konnten sich die Deutsche Telekom und der japanische Konzern Softbank nicht darauf einigen, wie viel Einfluss der jeweils andere am neuen Unternehmen haben wird. In einer gemeinsamen Pressemitteilung gaben die beiden Mobilfunker bekannt, die Fusionsgespräche würden nicht fortgeführt. Die Aussicht die beiden Unternehmen zusammenzuführen sei aus vielen Gründen verführerisch gewesen, erklärte T-Mobile- US-Chef John Legere in der Erklärung. Allerdings sei immer klar gewesen, dass ein Deal langfristig denn Wert für T-Mobile-Aktionäre erhöhen müsse.

Sprint-Chef Marcelo Claure ließ verkünden, obwohl sie die Vorteile einer Fusion erkennen würden, hätten sie beschlossen, das Geschäft lieber alleine weiterzuführen. Sprint habe eine gute Basis, etwa durch viel Frequenzbänder, die dem Unternehmen gehören und man wolle weiter stark investieren.

Beide Unternehmen betonten, sie wollten so weiter machen wie bisher und die großen Marktführer AT&T und Verizon weiter angreifen. Claure erklärte zudem, man könne sich Partnerschaften mit verschiedenen Branchen vorstellen. Dabei verzichten sie aber auf hohe Synergieeffekte bei einer Fusion sein, die von Experten auf 30 bis 45 Milliarden Dollar geschätzt werden.

