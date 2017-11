Hamburg (ots) -



Sperrfrist: 04.11.2017 21:40 Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.



Das Drama "Der Charmeur" ("Charmøren") von Milad Alami erhält den mit 12.500 Euro dotierten NDR Filmpreis bei den Nordischen Filmtagen Lübeck. Die Jury hat sich für das Spielfilmdebüt des schwedisch-iranischen Regisseurs entschieden, da Alami "ein in ganz Europa aktuelles Thema auf eine neue und überraschende Weise erzählt - und zwar so eindringlich, dass die Statistik verschwindet und der Mensch zum Vorschein kommt." Milad Alami nahm den Preis am Sonnabend, 4. November, im Rahmen einer Gala im Theater Lübeck entgegen. Durch den Abend führte Yared Dibaba.



NDR Intendant Lutz Marmor: "Filme aus dem Norden Europas sind oft wahre Perlen. Ihnen möchten wir mit dem NDR Filmpreis zu mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung auch hierzulande verhelfen. Ich gratuliere dem Filmemacher Milad Alami und seinem Team sehr herzlich zu dieser Auszeichnung."



"Der Charmeur" ist ein Film über Migration, aber vor allem ein Film über Einsamkeit. Erzählt wird die Geschichte des jungen Iraners Esmail (Ardalan Esmaili), der - wenn er in Dänemark bleiben möchte - bald eine Frau finden muss. Ständig unterwegs, auf der Suche nach dieser einen Frau, die sich in ihn verliebt, für ihn bürgt und damit seinen Aufenthalt garantiert, steht ihm die zunehmende Verzweiflung ins Gesicht geschrieben. Aber als er tatsächlich Gefühle für eine Frau entwickelt, wird das ganze Unterfangen nicht einfacher. Milad Alami hat ein intensives psychologisches Drama geschaffen, das die Verführungskünste seines traurigen Helden in kühlen Bildern zeigt.



Zur Jury des NDR Filmpreises gehörten in diesem Jahr der Regisseur, Produzent und Autor Miguel Alexandre, die Schauspielerin Almila Bagriacik, der Autor Steen Bille, die Filmagentin Renate Rose sowie Meibrit Ahrens aus der NDR Redaktion Film, Familie und Serie. Insgesamt 18 Produktionen konkurrierten um die Ehrung, die seit 1990 an "Spielfilme von besonderer künstlerischer Qualität" verliehen wird. Eine lobende Erwähnung sprach die Jury des NDR Filmpreises für "Was werden die Leute sagen?" ("Hva vil folk si") von Iram Haq aus. Die Regisseurin wurde bereits 2013 für "Ich bin Dein" ("Jeg er din") mit dem NDR Filmpreis gewürdigt.



Das NDR Fernsehen zeigt anlässlich der 59. Nordischen Filmtage in Lübeck noch bis zum 3. Dezember eine skandinavische Filmreihe. Höhepunkt ist die deutsche Erstausstrahlung von "Herzstein" am Montag, 6. November, um 23.15 Uhr. Das Drama von Gudmundur Arnar Gudmundsson gewann im Vorjahr den NDR Filmpreis in Lübeck.



Unter www.filmtage.luebeck.de steht im Anschluss an die Preisverleihung am 4. November ab ca. 23.00 Uhr ein Preisträgerfoto zum Download bereit.



Den Film "Herzstein" finden Sie zur Ansicht bereits im digitalen Vorführraum des NDR Presseportals (www.NDR.de/presse).



4. November 2017 / BB



OTS: NDR Norddeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6561 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6561.rss2



Pressekontakt: NDR Norddeutscher Rundfunk NDR Presse und Information Telefon: 040 / 4156 - 2300 Fax: 040 / 4156 - 2199 http://www.ndr.de