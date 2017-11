BYD: Augen zu und durch!

Ausblick:

Die Aktie von BYD läuft seit Mitte 2011 in einem relativ breiten Trend aufwärts. Auf den ersten Blick sieht der Chart so schlecht nicht, doch bei genauerer Betrachtung entpuppt sich dieser Trend lediglich als Teil einer größeren Korrektur; ist dieser Trend selbst eine Korrektur. Da es sich hierbei um eine überschießende Welle (B; ganz oben im Bild) ist der innere Aufbau von komplexer Struktur (abc-x-abcde). Das lehrbuchhafte Ziel für derartige Konstellationen wird durch das 1.38 Retracement (17.59 €) gebildet..

Dieses Ziel liegt derzeit noch in nicht vollstellbarer Entfernung und würde einen Anstieg von ca. 100 Prozent voraussetzen. Aber auch in temporärer Hinsicht ist keine Eile geboten. Das unterhalb liegende Zeitlineal gibt als Zeitfenster für den Abschluß des Aufwärtstrends das erste Halbjahr´19 an. Besonders positiv für das beschriebene Szenario ist der bereits erfolgte Schlußkurs über dem 0.62 Retracement bei 8.4904 € zu konstatieren. Allein dieser Aspekt läßt den Anstieg bis zum Widerstand bei 14.34 € (1.00 Retracement) sehr realistisch erscheinen.

Die kurzfristigen Aussichten nehmen sich dagegen nicht ganz so positiv aus. Die seit Anfang Oktober laufende Korrektur wird weiter fortsetzen. Verantwortlich für diese Bewegung ist das Scheitern der Aktei am 1.00-Widerstand bei 8.9407 €. Das Ziel der Korrekturbewegung liegt auf der Unterstützung bei 6.2282 € (0.62 Retracement) und sollte spätestens Anfang des kommenden Jahres erreicht werden. Viel tiefer verläuft die Talfahrt nicht; dazu fehlt der aktuellen Konstellation die nötige Autorität.

Der Umstand, daß sich das kleine 0.38 Retracement (7.1680 €) behaupten konnte, läßt für die kommenden Tage, maximal 2-3 Wochen, einen kleinen Aufwärtstrend realistisch erscheinen. Viel Potential liegt dieser Bewegung nicht inne. Wie der Chart es zeigt, erwarte ich einen maximalen Anstieg bis zur 0.62-Linie (8.220 €). Anzeichen, welche auf eine vorzeitige Auflösung der Korrektur hindeuten, kann ich dem Chart aktuell nicht entnehmen.

Fazit:

Die Aktie von BYD befindet sich aktuell in einer kleinen Korrektur, deren Abschluß nicht mehr in unendlicher Entfernung liegt. Ein erneutes Kaufsignal, mit Phantasie bis ca. 17 €, wird erst nach Abschluß dieser Bewegung (blaues b) generiert und sollte erst Anfang des kommenden Jahres auf der Agenda stehen. Sehr langfristige Positionen können indes aktiv bleiben, sollten aber auf der Unterstützung bei 6.2282 € (0.62 Retracement) ihre Absicherung finden.



Henrik Becker

info@neo-wave.de