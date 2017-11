Liebe Leser,

seit Anfang Oktober zieht die Vorzugsaktie von Porsche wieder kräftig an und kann so auf eine solide Kursperformance in 2017 zurückblicken. Denn seit Jahresanfang steht unter dem Strich ein Plus von rund 25 % auf der Anzeigetafel. Zu Beginn des Jahres musste die Aktie noch mit heftigem Gegenwind kämpfen.

Erstes Quartal war noch durch starke Kursrückgänge gekennzeichnet!

In den ersten drei Monaten des Jahres erlebte die Porsche-Aktie noch eine starke Verkaufswelle, ... (Johannes Weber)

