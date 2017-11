Voraussichtlich um den 21. November herum wird Palatin Technologies (WKN: A1C538) über die ersten drei Monate seines Geschäftsjahres 2018 berichten. Rein zahlentechnisch erwarten wir das bislang stärkste Auftaktquartal seit Firmenbestehen. Die nächsten Kurstreiber stehen schon in der Warteschleife.

Unser Biotech-Tipp des Jahres konnte bislang mit einer Performance von +180% in der Spitze glänzen und durchläuft nun seit einigen Wochen eine überaus gesunde Seitwärtskonsolidierung. Im Chart deutet sich der nächste Richtungsentscheid an. Profis wissen bereits Bescheid und gehen in Position für den nächsten Ausbruch. Wohin geht die Reise?

Starke Zahlen im Anmarsch

Nach dem Anfang September verkündeten China-Deal mit Fosun Pharma und der Upfront-Einnahme in Höhe von 5 Millionen USD dürfte Palatin in rund zwei Wochen zum zweiten Mal in Folge einen zweistelligen Millionengewinn präsentieren. Weiterhin verbucht Palatin nämlich auch satte Umsätze und Erträge aus der Anfang des Jahres geschlossenen Vereinbarung mit AMAG Pharmaceuticals.

Palatins Pipeline schreitet weiter voran. Die Zulassung von Bremelanotide ist mittlerweile sehr wahrscheinlich.

Bremelanotide-Zulassung so gut wie sicher?

Nach der erfolgreich abgeschlossenen Safety-Extension-Studie, dem offensichtlich gelungenen Auftritt auf dem Pariser ECNP-Kongress und der jüngsten, sehr positiven Expertenmeinung der US-Sexualmedizinerin Sheryl A. Kingsberg, dürfte einer Zulassung Bremelanotides kaum mehr etwas im Wege stehen.

Die extrem verheißungsvolle Perspektive für Palatins potenziellen Lustmittel-Blockbuster für die Frau wurde jetzt auch nochmal vom nordamerikanischen Lizenznehmer AMAG bekräftigt. Im Rahmen der Quartalszahlen diese Woche hieß es von Seiten des Managements:

Das sind Produkte (Intrarosa und Bremelanotide, Anm. d. Redaktion), die kurzfristige Investments rechtfertigen, da wir glauben, dass sie enormes Umsatzpotenzial haben, welches sich über viele Jahre erstreckt.

Wie aus einer Analystenpräsentation ...

