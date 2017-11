Liebe Leser,

Jinkosolar ist in der vergangenen Woche wieder etwas nach oben gelaufen, auch wenn es zum Wochenausklang noch einmal einen Einbruch um fast 3 % gegeben hat. Die Aktie ist nach einhelliger Meinung unter Chartanalysten dennoch im Aufwärtstrend. Immerhin beträgt das Plus innerhalb von zwei Wochen noch immer gut 10 %. Damit ist der Kurs in den vergangenen vier Wochen um mehr als 5 % geklettert. Das Ergebnis des zurückliegenden Halbjahrs: + 50 %. Seit Jahresbeginn konnten sogar ... (Frank Holbaum)

