Die amerikanische Regionalbank United Community Banks Inc. (ISIN: US90984P3038, NYSE: UCBI) kündigt eine Quartalsdividende von 10 US-Cents je Aktie an. Das Unternehmen schüttet somit auf das Jahr gerechnet 0,40 US-Dollar an seine Investoren aus. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 27,29 US-Dollar (Stand: 3. November 2017) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,47 Prozent. United Community Banks ist eine Bank Holding mit Firmensitz in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...