In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres konnte der Leasinganbieter Grenke seinen Gewinn von 75,9 auf 91 Mio. € steigern. Bei einem insgesamt hohen Ertragswachstum entwickelten sich die Aufwandspositionen des Konzerns deutlich unterproportional. Das Zinsergebnis wurde im gleichen Zeitraum von 161,1 auf 182,2 Mio. € gesteigert. Beim Personalaufwand melden die Süddeutschen einen Anstieg um mehr als 20 %. Mit einem Gewinnanstieg von knapp 20 % steuert Grenke in diesem Jahr einen neuen Rekord an. Der Vorstand ist davon überzeugt, die gesteckten Ziele für das laufende Jahr zu erreichen.



Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Termin-Börse Nr. 44 vom 4.11.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info