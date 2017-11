Von Ese Erheriene

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen Börsen geben am Montag mehrheitlich leicht nach. An den beiden wichtigsten Handelsplätzen Tokio und Schanghai passiert jedoch nicht viel. Der Nikkei drehte kurz vor Handelsschluss noch knapp ins Plus und schloss mit 22.548 Punkten, nachdem der anziehende Yen die Kurse zunächst ins Minus gedrückt hatte. Der Schanghai-Composite liegt dagegen knapp im Minus. In China belasten Aussagen des Notenbankchefs, was sich aber vor allem in Hongkong bemerkbar macht. Dort verliert der HSI 0,6 Prozent. Vor allem Werte von Aktien mit Bezug zum chinesischen Kernland stehen unter Druck, Finanz- und Immobilienaktien führen das Feld der Verlierer an.

Chinas Notenbankgouverneur Zhou Xiaochuan warnte vor steigenden Risiken im chinesischen Finanzsystem. Zhou äußerte sich in einem Artikel vom Wochenende in drastischen Worten: Das Finanzsystem in China sei steigenden Risiken ausgesetzt, diese seien "versteckt, komplex, ansteckend und brandgefährlich" und könnten "plötzlich auftreten."

Mit Blick auf Hongkong verweisen Marktteilnehmer auch auf neueste Entwicklungen in Saudi-Arabien, die für Verunsicherung sorgten. Dort wurden unter Kronprinz Muhammad Bin Salman zahlreiche ranghohe Repräsentanten des Staates wegen Korruptionsverdacht entlassen bzw. verhaftet.

Kuroda stützt Yen

Am Devisenmarkt fällt der US-Dollar auf 114,30 Yen nach einem kurzen Tageshoch bei 114,74. Der japanische Notenbankpräsident Haruhiko Kuroda hatte gesagt, die Zentralbank werde bei geldpolitischen Lockerungen "geduldig" vorgehen.

Die Ölpreise ziehen mit den Vorgängen in Saudi-Arabien etwas an. Dort habe Kronprinz Muhammad Bin Salman seine Macht gefestigt. "Der Kronprinz gilt als Anhänger weiterer Förderkürzungen", sagt ein Händler. Die Ölpreise verteidigen aktuell die am Freitag erreichten Zweijahreshochs. Zudem glaubt der saudische Ölminister Khalid al-Falih, dass noch immer zuviel Erdöl am Markt sei. Daher müssten die Förderstaaten ihre Anstrengungen intensivieren, um den Markt ins Gleichgewicht zu bringen, sagte der Politiker. Die global gehandelte Sorte Brent verteuert sich um 0,4 Prozent auf 62,30 Dollar je Fass.

Unter den Einzelwerten stehen unter anderem Cathay Pacific im Fokus. Sie verlieren 1,7 Prozent und zeigen sich damit von früheren Tiefs deutlich erholt. Qatar Airways hat einen Anteil von 9,6 Prozent an der chinesischen Fluggesellschaft übernommen von Kingboard Chemical. Im Handel zeigt man sich wegen des Einstiegs besorgt, denn die Aktionärsstruktur sei bislang ein Hort der Stabilität gewesen, heißt es. Cathay beeilte sich mit der Feststellung, Swire Pacific und Air China hielten noch immer rund 75 Prozent der Aktien.

Softbank verloren in Tokio 2,6 Prozent, nachdem am Wochenende bekannt wurde, dass die Fusionspläne der US-Tochter Sprint mit T-Mobile US gescheitert sind. Softbank will nun seinen Anteil an der eigenen Tochter noch weiter ausbauen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.953,80 -0,10% +4,47% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.560,22 +0,09% +18,03% 07:00 Kospi (Seoul) 2.549,33 -0,34% +25,80% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.371,62 -0,00% +8,63% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 28.425,29 -0,62% +30,08% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.378,32 -0,12% +17,27% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.743,66 +0,16% +6,21% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9.18 Uhr % YTD EUR/USD 1,1612 -0,0% 1,1615 1,1648 +10,4% EUR/JPY 132,73 +0,1% 132,56 132,88 +8,0% EUR/GBP 0,8883 +0,0% 0,8882 0,8930 +4,2% GBP/USD 1,3072 -0,0% 1,3077 1,3045 +5,9% USD/JPY 114,30 +0,1% 114,14 114,08 -2,2% USD/KRW 1116,29 +0,3% 1116,29 1114,68 -7,5% USD/CNY 6,6390 +0,5% 6,6390 6,6272 -4,4% USD/CNH 6,6367 +0,0% 6,6357 6,6262 -4,9% USD/HKD 7,8022 0% 7,8022 7,8028 +0,6% AUD/USD 0,7652 0% 0,7652 0,7678 +6,1% NZD/USD 0,6890 -0,3% 0,6911 0,6921 -0,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,77 55,64 +0,2% 0,13 -2,3% Brent/ICE 62,30 62,07 +0,4% 0,23 +6,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.270,12 1.269,90 +0,0% +0,22 +10,3% Silber (Spot) 16,87 16,85 +0,1% +0,02 +5,9% Platin (Spot) 921,80 921,30 +0,1% +0,50 +2,0% Kupfer-Future 3,14 3,12 +0,7% +0,02 +24,4% ===

