Klartext: Apple und Solarworld

bei Apple ist das laufende Quartal üblicherweise das Wichtigste - denn im Weihnachtsgeschäft werden gerne iPhones und iPads gekauft. Zudem hat Apple mit dem neuen iPhone X einen potenziellen "Megaseller" immer Angebot.

Chart Apple Aktie

Dargestellt ist der Kursverlauf in US-Dollar. Eigentlich wollte ich ja unter 100 kaufen (leider "verschwitzt"). Quelle: tradingview.com

Apple hat am Donnerstag aber auch die Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht - und die sind definitiv einen Blick wert. Die Eckdaten sehen wie folgt aus: Die Umsätze stiegen gegenüber dem Vorjahrsquartal um 12% auf 52,6 Mrd. Dollar. Der Gewinn pro Aktie stieg sogar doppelt so stark, und zwar um 24% auf 2,07 Dollar. Der Anteil des "Auslands" an den Gesamtumsätzen von Apple lag demnach bei 62%.

Apple: Prognose für das laufende Geschäftsjahr

Stark zeigte sich wieder einmal der operative Cash Flow bei Apple - dieser lag bei beachtlichen 15,7 Mrd. Dollar! Übrigens: Bei Apple weicht das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr ab. Das dritte Quartal des Kalenderjahres 2017 war das letzte Quartal des Apple Geschäftsjahres 2016/2017. Insofern wird das neue, wichtige Quartal mit dem Weihnachtsgeschäft das erste Quartal des neuen Apple-Geschäftsjahres sein. Für dieses neue Quartal gab das Apple-Management erfreulicherweise eine konkrete Prognose: Umsätze zwischen 84-87 Mrd. Dollar, Bruttomarge zwischen 38 und 38,5% und operative Ausgaben zwischen 7,65 und 7,75 Mrd. Dollar.

Dann der Blick auf Solarworld:

Bei der Solarworld AG (nicht zu verwechseln mit der SolarWorld Industries GmbH, von der es keine Aktien gibt!) gab es zuletzt Neuigkeiten aus den USA. Hierbei gilt es zu beachten, dass die Solarworld AG bekanntlich insolvent ist und die verbliebenen Assets derzeit verkauft werden sollen. Und wesentlicher "Brocken" unter den verbliebenen Assets der Solarworld AG ist die US-Tochter "SolarWorld Americas Inc.". Für die gab es zuletzt eine potenziell positive Nachricht: Denn die U.S. International Trade Commission empfahl für die US-Solarindustrie Förder- bzw. Schutzmaßnahmen. Da geht es um mögliche Zölle für Importe von Modulen etc. oder auch um Kontingente, das wird sich zeigen.

Solarworld AG: Möglicher Verkauf der US-Tochter im Blick

Für SolarWorld Americas Inc. - die in den USA produzieren - ist das deswegen potenziell erfreulich, weil das Unternehmen als US-Produzent gesehen wird und deshalb davon profitieren könnte, wenn der Zugang zum US-Markt insbesondere für chinesische Photovoltaik-Module erschwert wird. Juergen Stein, CEO von Solarworld Americas Inc., kommentierte dies sinngemäß so, dass dies ein nützlicher erster Schritt sei (Zitat: "This is a useful first step.") Es wird nun darauf ankommen, was für Maßnahmen konkret beschlossen werden. Je günstiger für SolarWorld Americas Inc., desto tendenziell höher der mögliche Verkaufserlös für das Unternehmen. Doch wie gesagt - im Hinblick auf einen möglichen Verkauf gibt es derzeit noch keine öffentliche Nachricht.

