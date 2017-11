Die Aktie von QSC gewinnt zum Start in die neue Woche deutlich an Wert. Das ist auch dringend nötig, denn das Papier des Kölner Telekommunikationsdienstleisters steht seit Jahresauftakt 2017 immer noch um 11,8% im Minus. Wie heute bekannt wurde, konnte QSC in den ersten neun Monaten 2017 die Ertrags- und Finanzkraft weiter steigern: Während der Umsatz um 29,1 Mio. EUR auf 264,8...

