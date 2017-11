SYNN SW - FinanzNachr: Syngenta erwirbt Nidera Seeds von chinesischer Cofco SREN SW - Swiss Re will Dividende halten oder erhöhen: CEO in FuW OPEL - Der Autohersteller Opel setzt nach der Übernahme durch den französischen Konzern PSA Peugeot-Citro&xEB;n im Frühjahr auf französische Technik. Auch soll die Modellvielfalt zurückgehen, wie die FAZ vorab erfuhr. Der deutsche Standort Rüsselsheim soll ein Kompetenzzentrum für Ingenieurleistungen werden - insbesondere zur Erforschung von Elektromobilitätstechnik. Das und anderes sind die Kernpunkte eines Sanierungsplans, den der Opel-Vorsitzende Michael Lohscheller am Donnerstag in Rüsselsheim vorstellen will. Wenig Rendite bringende Modelle, auch das E-Auto Ampera, werden eingestellt. (FAZ S. 15) BAYN- Bayer Healthcare: Bayer reicht...

