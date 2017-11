Die Mischung aus Bestandsimmobilien und die Strukturierung von Spezialfonds macht operativ einen guten Eindruck. Im Zuge des Tauschs der WCM-Anteile in Aktien von TLG Immobilien führt ein Extraertrag wohl zu einer Sonderausschüttung von 20 Cent je Aktie und somit insgesamt rd. 60 Cent Ausschüttung an die Aktionäre. Das Kursziel der DZ Bank von 12 € geht in Ordnung. Der Titel ist einer der wenigen des Sektors, der deutlich unter seinem Net Asset Value gehandelt wird. DIC Asset ist zudem Bestandteil der German M&A-Portfolio im Aktionärsbrief.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info