Die Aktie von Rhön-Klinikum hat in der vorigen Woche erstmals die 30-Euro-Marke überwunden. Bei jedem noch so geringen Kursrückgang kommt sofort Kaufbereitschaft auf. Denn gleich drei Großaktionäre kämpfen um die Mehrheit bei dem unterfränkischen Krankenhausbetreiber.Der Wettstreit um die beste Ausgangsposition scheint nun in die heiße Schlussphase zu gehen, und die Zahl der freien, also nicht den Großanlegern gehörenden Aktien schrumpft zusehends - und das treibt den Kurs. Bisher verfügen das Medizinbedarfsunternehmen B. Braun Melsungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...