Die Aktie der Bitcoin Group (WKN: A1TNV9) steht zwar auf unserer Bitcoin/Blockchain-Todesliste, ist jedoch einer der ernstzunehmenderen Vertreter im aktuellen Hype-Sektor. Problem nur: Der Börsenwert des Unternehmens beläuft sich mittlerweile auf fast 400 Millionen Euro. Dem gegenüber steht ein mickriger Halbjahresumsatz von 1,77 Millionen Euro.

Was zudem gerne übersehen wird: Der steigende Bitcoin-Preis hat keinen unmittelbaren Einfluss auf den Unternehmenswert, jedoch profitiert man von einer erhöhten Handelsaktivität auf der Tauschbörse bitcoin.de. Klar ist: Die Bitcoin Group muss rasant wachsende Umsätze aufweisen, um die riesigen Vorschusslorbeeren zu rechtfertigen.

Es ist zudem zu befürchten, dass Kryptowährungen in Zukunft weltweit reguliert werden und deren Einsatz vielleicht sogar verboten wird. Diese Entwicklung könnte Unternehmen aus dem Sektor auf einen Schlag das Fundamental entziehen. Es wäre also mehr als unvernünftig, ernsthaft in Bitcoin-Aktien zu investieren, ohne das enorme Risiko zu bedenken. Wer sich nun von Anteilen der Bitcoin Group trennen, aber dennoch nicht auf hohes kurz- bis langfristig außergewöhnliches Kurspotenzial verzichten möchte, schaut sich unsere Biotech-Alternative an.

Die Alternative

Voraussichtlich um den 21. November herum wird Palatin Technologies (WKN: A1C538) über die ersten drei Monate seines Geschäftsjahres 2018 berichten. Rein zahlentechnisch erwarten wir das bislang stärkste Auftaktquartal seit Firmenbestehen. Die nächsten Kurstreiber stehen schon in der Warteschleife.

Unser Biotech-Tipp des Jahres konnte seit Erstvorstellung bislang mit einer Performance von +180% in der Spitze glänzen und durchläuft nun seit einigen Wochen eine überaus gesunde Seitwärtskonsolidierung. Im Chart deutet sich der nächste Richtungsentscheid an. Profis wissen bereits Bescheid und gehen in Position für den nächsten Ausbruch. Wohin geht die Reise?

Starke Zahlen im Anmarsch

Nach dem Anfang September verkündeten China-Deal mit Fosun Pharma und der Upfront-Einnahme in Höhe von 5 Millionen USD dürfte Palatin in rund zwei Wochen zum zweiten Mal in Folge einen zweistelligen Millionengewinn präsentieren. Weiterhin verbucht Palatin nämlich auch satte Umsätze und Erträge aus der Anfang des Jahres geschlossenen Vereinbarung mit AMAG Pharmaceuticals.

Palatins Pipeline schreitet weiter voran. Die Zulassung von Bremelanotide ist mittlerweile sehr wahrscheinlich.

Bremelanotide-Zulassung so gut wie sicher?

Nach der erfolgreich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...