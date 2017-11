Schon vor einem Jahr bezeichneten wir die Aktie von Nordex (WKN: A0D655) als "Windei" und "Zitterpartie mit ungewissem Ausgang". Tatsächlich verlor der Kurs in den Folgemonaten -60%. Droht hier sogar Schlimmeres?

Technisch gesehen zeigen sich für Nordex keine Erholungstendenzen und der Abwärtstrend bleibt voll im Takt. Der Kurs hat mittlerweile selbst das jüngste 9-Euro-Kursziel der Commerzbank-Analysten unterschritten. Fundamental wäre eine Bodenbildung nun realistisch, denn trotz schwindender Gewinne will der Windanlagenbauer auch im laufenden Jahr schwarze Zahlen schreiben. Wichtiger ist jedoch der Ausblick und hier herrscht nach einem erwarteten Investitionsstau im Kernmarkt Deutschland erhebliche Unsicherheit in Bezug auf die nächsten Jahre. Wir gehen jedoch davon aus, dass zumindest das Auslandsgeschäft den Konzern über Wasser halten kann. Wer eine interessantere Anlageidee sucht, wird im Folgenden fündig.

Die Alternative

Voraussichtlich um den 21. November herum wird Palatin Technologies (WKN: A1C538) über die ersten drei Monate seines Geschäftsjahres 2018 berichten. Rein zahlentechnisch erwarten wir das bislang stärkste Auftaktquartal seit Firmenbestehen. Die nächsten Kurstreiber stehen schon in der Warteschleife.

Unser Biotech-Tipp des Jahres konnte seit Erstvorstellung bislang mit einer Performance von +180% in der Spitze glänzen und durchläuft nun seit einigen Wochen eine überaus gesunde Seitwärtskonsolidierung. Im Chart deutet sich der nächste Richtungsentscheid an. Profis wissen bereits Bescheid und gehen in Position für den nächsten Ausbruch. Wohin geht die Reise?

Starke Zahlen im Anmarsch

Nach dem Anfang September verkündeten China-Deal mit Fosun Pharma und der Upfront-Einnahme in Höhe von 5 Millionen USD dürfte Palatin in rund zwei Wochen zum zweiten Mal in Folge einen zweistelligen Millionengewinn präsentieren. Weiterhin verbucht Palatin nämlich auch satte Umsätze und Erträge aus der Anfang des Jahres geschlossenen Vereinbarung mit AMAG Pharmaceuticals.

Palatins Pipeline schreitet weiter voran. Die Zulassung von Bremelanotide ist mittlerweile sehr wahrscheinlich.

Bremelanotide-Zulassung so gut wie sicher?

Nach der erfolgreich abgeschlossenen Safety-Extension-Studie, dem offensichtlich gelungenen Auftritt auf dem Pariser ECNP-Kongress und der jüngsten, sehr positiven Expertenmeinung der US-Sexualmedizinerin Sheryl A. Kingsberg, ...

