Frankfurt am Main (pta013/06.11.2017/11:09) - SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE informiert über freiwilliges öffentliches Kaufangebot (Barangebot) an die Inhaber der 8,00% Smart Solutions Holding GmbH Schuldverschreibung 2013/2018



Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE hat am 03.11.2017 ein freiwilliges öffentliches Kaufangebot an Inhaber der Smart Solutions Holding GmbH Anleihe, ISIN DE000A1X3MS7 // WKN A1X3MS unterbreitet



Frankfurt am Main, den 06. November 2017: Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE hat am 03. November 2017 im Bundesanzeiger ein freiwilliges öffentliches Kaufangebot (Barangebot) zum Erwerb von bis zu nominal EUR 2.000.000 Inhaber-Schuldverschreibungen der von der Smart Solutions Holding GmbH emittierten 8,00% Schuldverschreibung 2013/18, ISIN DE000A1X3MS7 // WKN A1X3MS über den Bundesanzeiger veröffentlicht. Das Kaufangebot sieht einen Kaufpreis in Höhe von jeweils 16,50 % "flat" je Smart Solutions Holding Inhaber-Schuldverschreibung im Nominalwert von je EUR 1.000 vor und kann bis zum 21. November 2017, 24:00 Uhr (MEZ), angenommen werden. Anleihegläubiger, die beabsichtigen, dieses Kaufangebot anzunehmen, sollten berücksichtigen, dass das Kaufangebot keine Zahlung von Stückzinsen seit der letzten Zinszahlung vorsieht, sondern ein sog. "flat" Angebot darstellt. Das Angebot liegt 65% über der auf der ersten Gläubigerversammlung vom 04. Oktober 2017 vorgeschlagenen einmaligen Abfindung in Höhe von 10% für die Anleihegläubiger. Die erste Gläubigerversammlung war jedoch nicht beschlussfähig, so dass noch eine weitere Gläubigerversammlung einberufen werden soll. Die Angebotsunterlage kann unter der Internetseite der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE unter folgendem Link https://www.schnigge.de/kaufangebot-smartsolutions-2017-11-disclaimer.html eingesehen und heruntergeladen werden. Über die SCHNIGGE SE: Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE ist für Emittenten, Banken und Anleger seit mehr als zwei Jahrzehnten ein verlässlicher Partner im Wertpapierhandel und den damit verbundenen Geschäftsbereichen Aktien- und Anleiheemissionen sowie Börsenlisting. Dabei betreut die Gesellschaft vor allem kleine bis mittlere Unternehmen, die klassisch dem Mittelstand zuzuordnen sind. Partnerschaftlich werden individuelle und maßgeschneiderte Kapitalmarktkonzepte entwickelt bzw. strukturiert, die flexibel im Interesse des Kunden umgesetzt werden. Zu den weiteren Kerngeschäftsfeldern der SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE gehören unter anderem der Aktien- und Rentenhandel sowie Institutional Sales für Banken, Vermögensverwalter und Kapitalsammelstellen. Daneben betreut die Gesellschaft Fonds - Orderbücher als Market Maker an der Börse Luxemburg. Als Kapitalmarktpartner an der Börse Düsseldorf erhalten Emittenten von der Konzeption bis zum späteren Handel eine Rundum-Betreuung bei Going- und Being Public Dienstleistungen durch die Bank. Dem Anleger ist die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE vor allem durch verschiedene Innovationen im Wertpapierhandel bekannt geworden. So bietet die Gesellschaft im Vorfeld von IPOs bereits die Möglichkeit zum Handel dieser Papiere (Handel per Erscheinen). SCHNIGGE ist außerdem Erfinderin des börslichen Fondshandels, der den Anlegern die Möglichkeit eröffnet, sich bei Handel über die Börse den Ausgabeaufschlag zu ersparen. Darüber hinaus hat SCHNIGGE die Bezugsrechtsvermittlung in Deutschland institutionalisiert. Über das eigene unter der Webadresse www.zeichnungsplattform.de betriebene Finanzportal können Anleger sowohl Zeichnungen in Aktien und Anleihen abgeben sowie am Telefonhandel der Gesellschaft für nicht oder nicht mehr notierte Wertpapiere teilnehmen. Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE ist unabhängig und inhabergeführt. Die Gesellschaft ist selbst seit über 16 Jahren im regulierten Markt börsennotiert.



Aussender: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE Adresse: Querstraße 8-10, 60322 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Florian Weber Tel.: +49 211 13861-13 E-Mail: fweber@schnigge.de Website: www.schnigge.de



ISIN(s): DE000A0EKK20 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin



