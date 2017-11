Bad Marienberg - Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE hat am 3. November 2017 im Bundesanzeiger ein freiwilliges öffentliches Kaufangebot (Barangebot) zum Erwerb von bis zu nominal EUR 2.000.000 Inhaber-Schuldverschreibungen der von der Smart Solutions Holding GmbH emittierten 8,00% Schuldverschreibung 2013/18 (ISIN DE000A1X3MS7/ WKN A1X3MS) über den Bundesanzeiger veröffentlicht, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...